ASCOLI PICENO – Importante acquisizione tecnologica per l’unità operativa complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. Grazie a Magazzini Gabrielli Spa che l’ha generosamente donata, l’Azienda sanitaria territoriale picena ha potuto dotare il reparto diretto da Ermanno Ruffini di una nuova incubatrice, o culla termica, di ultima generazione, per accogliere i neonati che a causa delle prematurità o della presenza di particolari patologie, richiedono un periodo di degenza in neonatologia. Il nuovo dispositivo è particolarmente performante in quanto è dotato di un sistema di termoregolazione altamente sofisticato che consente di ricreare un ambiente che simula fedelmente il grembo materno. Dispone, inoltre, di un servocontrollo di temperatura e umidità e di un display a colori con monitoraggio dei parametri vitali del neonato, quali frequenza respiratoria, cardiaca e saturazione dell’ossigeno.

“Ringrazio Magazzini Gabrielli Spa – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – per la donazione, che non è la prima che fa all’Azienda sanitaria, che ci consente di migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta di cura del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. Il sostegno di realtà imprenditoriali del territorio, quando finalizzato all’acquisizione di ciò di cui abbiamo bisogno per potenziare i servizi, ci aiuta a mantenere sempre alti i nostri standard assistenziali, in questo caso a beneficio dei nostri pazienti più giovani in assoluto, ovvero i neonati”.

“Con questa donazione vogliamo contribuire concretamente alla qualità della cura, che spesso fa la differenza nei primi istanti di vita – evidenzia Laura Gabrielli, presidente di Magazzini Gabrielli Spa -. L’incubatrice da noi donata contribuisce a migliorare il servizio offerto dal reparto offrendo maggiore sicurezza, precisione e un ambiente più protetto per i neonati e per le neomamme, ma anche condizioni per migliorare ulteriormente il lavoro al personale. Per noi è un gesto che unisce responsabilità sociale e fiducia nella sanità pubblica. Investire in tecnologia al servizio della vita è un dovere, per chi come Magazzini Gabrielli lavora costantemente per valorizzare il territorio”.

‘Rivolgo il mio personale e sentito ringraziamento alla famiglia Gabrielli – conclude il direttore dell’unità operativa complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’, Ermanno Ruffini – in quanto grazie a loro abbiamo acquisito per il nostro reparto uno straordinario dispositivo. La nuova incubatrice rappresenta un importante passo avanti per l’aggiornamento tecnologico della neonatologia dell’ospedale di Ascoli, in quanto ci permette di erogare cure sempre più efficienti e sicure a cominciare da uno dei momenti più delicati e cruciali della vita. E’ già la seconda donazione di strumentazioni all’avanguardia che riceviamo da Gabrielli per la nostra pediatria e neonatologia. Siamo grati per l’attenzione che ci riserva e che permette al nostro reparto di migliorarsi ulteriormente a beneficio dei bambini”.

