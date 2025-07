ASCOLI PICENO – Comunicazione sociale.

Dopo che il Consiglio comunale ha approvato la costituzione del Comitato festeggiamenti del Patrono Sant’Emidio, che si occuperà di tutto ciò che attiene all’organizzazione del programma civile e religioso, nella giornata odierna lo stesso è stato formalmente istituito davanti al notaio.

“Voglio ringraziare quanti, negli anni passati, si sono adoperati per far sì che il nostro Patrono venisse celebrato sempre nel migliore dei modi – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e auguro buon lavoro ai componenti del neonato comitato, che è già all’opera per la festa di quest’anno. Con l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto abbiamo sistematizzato un organismo che avrà il compito di rendere sempre più belle, partecipate e vissute le cerimonie in onore di Sant’Emidio”.

“Celebrare Sant’Emidio è riscoprire ogni anno che c’è qualcosa di bello e di grande che fa parte delle nostre radici – ha spiegato il vescovo Gianpiero Palmieri – perché Emidio ci ha portato il Vangelo e ci ha insegnato a costruire su valori nuovi la convivenza sociale. Auguro al nuovo comitato di sperimentare il sostegno e la collaborazione di tanti cittadini e volontari, appassionati fan di S.Emidio e della sua festa”.

I componenti del Comitato sono Cristiana Aliffi, Modesto Corradi, Marta Lazzarotti, don Luigi Nardi e Marco Agostini.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.