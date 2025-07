Durante la serata è stato assegnato anche il Premio Fair Play a Migliori Ascoli Piceno S.r.l., squadra distintasi per puntualità, correttezza, osservanza del regolamento e rispetto degli avversari, dentro e fuori dal campo

ASCOLI PICENO – La Coppa Confindustria di calcio a 5, giunta alla sua ventesima edizione, si è conclusa con una serata di grande sport, tifo e partecipazione al Palazzetto dello Sport di Monticelli, dove si è disputata la finalissima tra Mecaer Aviation Group S.p.A. e Sabelli S.p.A. Nelle semifinali, giocate il 30 giugno, Sabelli aveva dimostrato le sue capacità contro Inergia S.r.l. conquistando la finale con un netto 6 a 1, mentre Mecaer aveva prevalso di misura su Tecnocasa Franchising S.p.A. con il risultato di 1 a 0.

A conquistare il titolo però è stata Mecaer, che ha avuto la meglio con un rocambolesco 5 a 2, al termine di una partita combattuta ed entusiasmante.

Sabelli S.p.A. è scesa in campo con Danilo Damiani, Alessio De Vecchis, Claudio Felicetti, Alessio Funari, Davide Clerici, Angelo Lucadei, Valerio Stella, Michael Stefania, Gianluca Sisti. Allenatore, Gianluca Marozzi, e dirigente accompagnatore Luca Barelli.

Mecaer Aviation Group S.p.A. ha risposto con Riccardo Alfonsi, Alessandro Bastia, Piergiorgio Benigni, Matteo D’Angelo, Flavio Fanizzi, Yljan Isufi, Giuseppe Lazzari, Andrea Nicolai, Stefano Regnicoli, Simone Rosati. Allenatore, Riccardo D’Angelo, e dirigente accompagnatore Riccardo Pulsoni.

Nella prima frazione di venti minuti il punteggio si è sviluppato con un alternarsi di emozioni: vantaggio Mecaer, pareggio Sabelli, nuovo vantaggio Mecaer e ancora pareggio Sabelli per il 2-2 prima di tornare negli spogliatoi. Nel secondo tempo, però, Mecaer ha preso il sopravvento, segnando quasi subito il gol del 3 a 2 e gestendo poi con lucidità la pressione avversaria, fino ad allungare con altre due reti che le valgono la coppa.

Da segnalare la grande partecipazione sugli spalti con circa 200 sostenitori accorsi a tifare Mecaer, autentico “sesto uomo in campo” che ha saputo caricare la squadra fino al fischio finale.

Presenti alla premiazione il Presidente di Sport Imprese Picene, Massimiliano Bachetti, il Vice Nicola Poli e il coordinatore del torneo Gigi Bamonti.

Durante la serata è stato assegnato anche il Premio Fair Play a Migliori Ascoli Piceno S.r.l., squadra distintasi per puntualità, correttezza, osservanza del regolamento e rispetto degli avversari, dentro e fuori dal campo.

L’evento ha potuto contare sul sostegno di importanti partner, tra cui Cantina De Angelis, Barilla S.p.A. e Automobile Club d’Italia, sezione di Ascoli Piceno e Fermo, che hanno messo a disposizione gadget e prodotti per la premiazione.

“Abbiamo voluto fortemente questo torneo che si conferma momento di aggregazione e benessere per le imprese del territorio” ha dichiarato Massimiliano Bachetti, Presidente di Sport Imprese Picene. “La finale di ieri è stata la sintesi perfetta di spirito sportivo e partecipazione collettiva. Complimenti a tutte le squadre che hanno onorato la competizione, a Migliori per il Fair Play, e a Mecaer per un percorso davvero esemplare.”

“Il merito va alla squadra, che ha dimostrato compattezza e determinazione – ha dichiarato a margine dell’incontro Maurizio Montani, Direttore Risorse Umane di Mecaer Aviation Group S.p.A. – ma anche al nostro pubblico, che ci ha sostenuto con entusiasmo e correttezza in ogni partita: è stata una vera festa di sport, che rafforza il senso di appartenenza e di comunità aziendale

