ASCOLI PICENO – Il Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno apre le sue porte al pubblico anche in orario serale, offrendo un’occasione unica per scoprire le collezioni permanenti e le novità della ricerca archeologica in un’atmosfera suggestiva.

Per tutti i venerdì di luglio, il museo rimarrà eccezionalmente aperto fino alle ore 23.30, nelle seguenti date: 4, 11, 18 e 25 luglio.

Due delle serate saranno arricchite da incontri con gli archeologi, alle ore 21.00, per fare il punto sulle più recenti scoperte nel territorio ascolano:

Venerdì 18 luglio : gli archeologi Luca Speranza e Pamela Carpani e l’antropologa Eleonora Ferranti illustreranno le ultime indagini condotte nell’area del Piceno.

Venerdì 25 luglio : gli archeologi Francesco Pizzimenti ( Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) e Michele Massoni condivideranno gli esiti di nuove ricerche e ritrovamenti che stanno contribuendo a ridefinire la conoscenza del passato della città e del suo territorio.

Le aperture serali straordinarie proseguiranno anche nel mese di agosto, in occasione di due date simboliche per la città:

Martedì 5 agosto , festa di Sant’Emidio , patrono di Ascoli Piceno

Domenica 10 agosto , in concomitanza con la Notte di San Lorenzo

Ogni serata sarà un’opportunità per visitare il museo con maggiore tranquillità, approfittando delle temperature più miti e magari inserendo la visita in un percorso serale nel cuore storico della città.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali del museo.

