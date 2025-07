Sceneggiatore di fumetti e domatore di universi immaginari, sfrutta questa sua intrusione nel mondo della narrativa breve per divertirsi con le parole e danzare con l’oscurità, portando in superficie due fiabe dell’imperituro nate per riposare in eterno sottoterra

ASCOLI PICENO – Nuovo aperitivo letterario, realizzato da la Libreria Prosperi in collaborazione con La Birretta, sabato 19 luglio alle ore 18.30 insieme allo scrittore Marco Taddei, apprezzato sceneggiatore di fumetti e ora alla sua prima raccolta di racconti La mula e un altro racconto, pubblicata dalla casa editrice Radici. Dialogherà con l’autore lo studioso del fumetto Andrea Tosti.

Un vecchio rintronato ricorda la guerra dall’ospizio in cui è naufragato alla fine dei suoi giorni.

Un antichissimo titano cerca di salpare con la sua barca verso mondi che forse non esistono nemmeno.

Li accomunano la notte e l’inspiegabilità delle cose, il sogno che rende ogni avvenimento possibile e una realtà che non è mai davvero quella che sembra.

Marco Taddei, sceneggiatore di fumetti e domatore di universi immaginari, sfrutta questa sua intrusione nel mondo della narrativa breve per divertirsi con le parole e danzare con l’oscurità, portando in superficie due fiabe dell’imperituro nate per riposare in eterno sottoterra.

L’AUTORE

Marco Taddei (Vasto, 1979) scrive e riscrive la stessa storia da diecimila anni. Dal 2013 si dedica alla scrittura di fumetti. Nel 2023 ha vinto il Premio Boscarato come migliore sceneggiatore e nel 2024 il Premio Tuono Pettinato per Malanotte (Coconino Press, 2022). I suoi lavori sono pubblicati in Spagna, Francia e Stati Uniti. La Mula e un altro racconto è una piccola selezione dei testi di narrativa scritti negli ultimi anni e ancora inediti.

