CASTORANO – C’era anche uno sprazzo di luce di Castorano, domenica scorsa all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, ad illuminare la vittoria di Jannik Sinner, primo italiano ad aggiudicarsi il torneo più importante e prestigioso del tennis mondiale.

Quella luce ha un nome e cognome: Simone Vagnozzi, di professione coach, che del campione altoatesino è anche amico, confidente e anche mentore. Per dire quanto il suo contributo incida positivamente sulla sfavillante carriera di Jannik.

E tutto il paese di Castorano era a trepidare per Sinner domenica, come fosse un tutt’uno con Simone, apparentemente imperturbabile alle emozioni – come le immagini della tv ce lo rimandavano – schivi come siamo noi Piceni, ma che ha poi liberato tutta la sua gioia con il pugno alzato verso cielo di Londra.

Quel pugno lo hanno alzato in molti anche a Castorano, felici di festeggiare la strepitosa vittoria di Sinner, ma anche e soprattutto per festeggiare lui, Vagnozzi, che del paese è, insieme, beniamino e testimonial d’eccezione.

Tanto che l’Amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi nei mesi scorsi ha deliberato la concessione della “Cittadinanza Benemerita”, che gli verrà consegnata con un’apposita cerimonia non appena i tempi lo permetteranno, ovviamente per via degli innumerevoli impegni internazionali cui lo stesso Vagnozzi deve ottemperare.

“E’ un onore per noi avere come concittadino Simone – ha tenuto a dire a caldo la sindaca Rossana Cicconi, interpretando il comune sentire del paese -, che ha portato in dote a Jannik Sinner, al di là delle sue capacità sportive di allenatore, tutte le peculiarità proprie della gente picena e castoranese in particolare: affidabilità, serietà, sensibilità, volitività. Tutte doti che noi Castoranesi abbiamo in comune, compresa l’innata ritrosia a mostrare le nostre emozioni, che pure ci sono, sono forti, e contribuiscono non poco a formare un ambiente ideale, laddove un ragazzo come Sinner si trova perfettamente a suo agio, e lo si è visto anche domenica scorsa quando è corso ad abbracciare il suo team (oltre a Vagnozzi, anche l’australiano Darren Cahill, ndr). Aspettiamo Vagnozzi a Castorano, per tributargli l’onore che merita e per fargli sentire quanto il paese sia felice di averlo come concittadino”.

