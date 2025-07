ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Modena FC del centrocampista Abdoul Razack Guiebre.

Il ventottene centrocampista Guiebre, ha già raggiuto il ritiro di Cascia per mettersi a disposizione di Mister Tomei, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il classe ’97 è nato a Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, è un profilo di assoluta esperienza con 185 presenze in Serie C con le maglie di Rimini, Rieti, Monopoli, Reggiana, squadra quest’ultima con cui ha vinto il campionato, e Torres oltre a 14 presenze in B con Modena e Bari.

E’ reduce dall’ottima stagione alla Torres culminata con un terzo posto e l’approdo ai playoff: 36 le presenze in campionato con gli isolani, 4 gol e 6 assist, uno di questi realizzato nel match al Del Duca contro l’Ascoli.

Ha vestito la maglia della sua Nazionale per 13 volte, su tutte le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa e ai Mondiali e la disputa della Coppa d’Africa nel match con l’Angola del 23 gennaio 2024.

Il Club bianconero accoglie con entusiasmo l’arrivo di Abdoul, al quale augura di ottenere con la maglia del Picchio i migliori successi professionali.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.