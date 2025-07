Centinaia di visitatori per una festa unica nel suo genere, in grado di dare nuova linfa a un piccolo paesino dell’entroterra recuperandone le tradizioni in chiave estremamente moderna e innovativa

VENAROTTA – Dopo il debutto da incorniciare dello scorso anno, questa estate “Cerreto chiama” si appresta a fare il bis con un’attesissima seconda edizione, che da venerdì 18 a domenica 20 luglio vedrà la frazione di Cerreto di Venarotta aprire le porte a centinaia di visitatori per una festa unica nel suo genere, in grado di dare nuova linfa a un piccolo paesino dell’entroterra recuperandone le tradizioni in chiave estremamente moderna e innovativa.

«Una festa che ride in faccia alle convenzioni. Musica che grida ribellione, cibo arrostito a fuoco vivo, e liquori che bruciano come le storie che ci raccontiamo». Amano descriverla così i 30 componenti dell’associazione Cerreto Chiama, che nel 2024 hanno scelto di mettersi in gioco per dare nuova vita a una frazione fortemente colpita dal sisma e dal dramma del progressivo spopolamento.

Eppure, nonostante tutto, il richiamo di Cerreto ha avuto la meglio, coinvolgendo già dalla prima edizione oltre 1.000 visitatori tra residenti di ieri e di oggi, curiosi e amici da tutto il Piceno in un weekend all’insegna del divertimento, della buona musica e dello stare insieme.

TRE GIORNI DI MUSICA E SPETTACOLO: IL PROGRAMMA – Dalle ceneri dell’antica festa patronale della Madonna delle Grazie rinasce “Cerreto Chiama”, che in questa seconda edizione ha messo in campo un ricchissimo programma di eventi e concerti a ingresso gratuito che per tutto il fine settimana animeranno la piazza del paese.

Si comincia venerdì 18 luglio, alle ore 19, con l’apertura delle iscrizioni alla tradizionale gara di briscola a 64 coppie, in programma a partire dalle 21. Altra gara, questa volta di karaoke, in programma a partire dalle 20, lasciando poi spazio all’esibizione live della giovane cantautrice Anastasia, alle 23. A seguire, alla mezzanotte, il duo “Arte” alla consolle per il primo dj set del weekend.

Grande attesa per la giornata di sabato 19 luglio, che inizierà alle ore 18 con animazione bimbi, balli di gruppo e un laboratorio musicale. Musica grande protagonista del sabato sera targato Cerreto Chiama, che alle 19 accoglierà sul palco il trio venarottese The Snake Relatives e, alle 20, il live di Ulisse Zucchetti, in arte “Fuori dai Denti”.

Dopo le scoppiettanti emozioni dello spettacolo con sputafuoco e trampoliere, in programma alle 21, a salire sul palco saranno i N’ice Cream. Dopo oltre 10 anni di live, festival e programmi tv, la band venarottese composta da Mirko Albanesi, Riccardo Galanti, Matteo Mariani, Pietro Tassi e Matteo Trevisti torna a Cerreto, dove tutto è iniziato, per un live elettrizzante all’insegna di tutti i successi composti nel cuore del paese, tra cui il loro ultimo singolo “Nudo”.

A una festa unica nel suo genere non poteva certo mancare un super ospite, il più atteso del weekend. Arriva direttamente da Roma, risponde al nome Giancane e promette di regalare un sabato sera indimenticabile agli ospiti di Cerreto Chiama. A seguire, doppio dj set: alla mezzanotte spazio a Totorima (SestoPiano), mentre alle 2 alla consolle c’è Nerva, con visual a cura della designer cerretana Elisa Luzi.

Ultimi appuntamenti in programma nella giornata di domenica 19 luglio, che si aprirà alle 18 con giochi per bambini, laboratori e truccabimbi per poi vivere un doppio live d’eccezione. Alle 20 suona la band “La rosa dei venti”, seguita alle 20 da Alessio Di Pietro e il suo organetto. Chiusura alla mezzanotte con il dj set firmato Iole Mazzone (SestoPiano).

Non mancheranno, ovviamente, cucina e bar, operativi tutti i giorni a partire dalle ore 19.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO – Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 17 luglio nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, con il rosario delle 18,15 e la messa delle 18,30 a scandire il triduo di preparazione nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Domenica 20 luglio, invece, la prima messa è in programma alle ore 11. Alle 15,30 la banda musicale Concertino Marchigiano si esibirà per le vie del paese, prima della seconda messa celebrata alle ore 17,30, questa volta in piazza. Al termine della messa è prevista la processione per le vie del paese, accompagnata dalle musiche della banda.

«Come associazione Cerreto Chiama, siamo profondamente felici e commossi dal successo che ha avuto la festa lo scorso anno – raccontano gli organizzatori – Ci aspettavamo una bella risposta, ma quello che è accaduto ha superato ogni nostra immaginazione. Tutto è nato da un bisogno profondo: vedere il nostro paese, spento da anni, che si spegneva ogni giorno un po’ di più, ci faceva troppo male. Così ci siamo detti di provare a riaccendere una scintilla. Non per nostalgia, ma per amore. Per restituire a Cerreto la sua voce, la sua luce, la sua anima. Abbiamo immaginato una festa che potesse abbracciare tutti: i più anziani, che da tempo non vivevano un momento di comunità così vivo; i bambini, che hanno riso e giocato spensierati; i ragazzi, che da anni non trascorrevano più una serata nel loro piccolo, amato paese».

