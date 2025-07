Due giornate ricche di cultura e di spirito di comunità come nella mission che da quattro anni il Festival porta avanti con tanto successo anche fuori dalle comunità di riferimento

ASCOLI PICENO – Altro weekend dal doppio impegno per il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga: sabato 19 e domenica 20 luglio, la manifestazione culturale più lunga d’Italia farà tappa a Piagge di Ascoli Piceno e Borgonovo di Torricella Sicura (TE).

Due giornate ricche di cultura e di spirito di comunità come nella mission che da quattro anni il Festival porta avanti con tanto successo anche fuori dalle comunità di riferimento.

Prima tappa sabato 19 nel pomeriggio a Piagge, una piccola frazione di Ascoli Piceno con una giornata che unisce natura, storia e partecipazione attiva delle realtà locali.

La frazione ascolana ospiterà l’iniziativa “Soglie: tra leggerezza, incanto e spaesamenti del vivere”, un’opportunità per raccontare, diffondere e valorizzare la bellezza del territorio, oltre che un momento di incontro per promuovere identità, relazioni sociali e senso di comunità, soprattutto dopo il sisma del 2016, all’insegna del volontariato.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Festival, il Circolo Piagge 80, l’associazione Note a margine – odv e Casa Aquilone – coop. soc. Ama.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore delle frazioni e dei piccoli centri, ascoltarne le voci, camminare tra le bellezze che li circondano e sostenere le reti sociali e culturali che contribuiscono a renderli vivi e vivibili.

Il programma prevede un’escursione guidata all’Eremo di San Marco, con partenza da Piagge (Chiesa di San Bartolomeo), una sosta presso la storica neviera della famiglia Giuliani e l’esibizione del coro Sibyllaensemble, diretto dal M° Carmine Leonzi.

Al ritorno, i partecipanti saranno ospiti di Casa Aquilone dove potranno visitare la biblioteca del Circolo Piagge 80 (oltre 4.500 volumi), temporaneamente allestita presso la struttura, e assistere a un breve reading a cura degli ospiti di Casa Aquilone.

La serata si concluderà con un piccolo buffet offerto da Casa Aquilone e dal Circolo Piagge 80.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, entro le ore 20:00 di venerdì 18 luglio, mediante WhatsApp al numero 339 150 1955 (Giuseppe).

Nella giornata seguente di domenica 20, la rassegna diffusa arriverà a Borgonovo di Torricella Sicura (TE) con l’evento “Il grano: l’oro di un tempo” dove, grazie al rapporto di collaborazione avviato con le Sezioni Regionali Slow Food di Abruzzo, Lazio e Marche, una ventina di tenaci cittadini “restanti” si sono attivati da settimane per rievocare i metodi, le ritualità e i simboli legati alla coltivazione del Grano, una delle prime piante in assoluto domesticate dall’uomo.

Oltre a un breve percorso pedonale guidato utile per evidenziare le bellezze del territorio circostante, ci sarà spazio per uno stimolante incontro pubblico sul tema preceduto da alcune dimostrazioni legate alla fase di mietitura e alle rappresentazioni culinarie connesse.

È il ritorno all’interesse verso la varietà di grani antichi coltivati per migliaia di anni, erroneamente messi da parte negli ultimi decenni per la loro bassa resa, ora finalmente rivalutati per le loro elevate proprietà nutrizionali ed organolettiche.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, mediante WhatsApp al numero 339 150 1955 (Giuseppe).

Si ricorda infine che resta visitabile tutti i giorni fino a fine anno, a Rocche di Civitella del Tronto (TE), l’interessante Mostra Campestre all’aperto di storie, immagini e voci denominata “MARr CUORd (Mi ricordo)” allestita lungo un agevole viottolo di campagna, inaugurata lo scorso mese di giugno, proprio nell’ambito di questa stessa Rassegna diffusa (Parcheggio nella vicina Piazza E. Berlinguer).

