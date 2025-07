OFFIDA – “Io penso che quando, fra cento duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno.” Le parole del Premio Oscar Ennio Morricone, scomparso nel 2020, risuonano, quanto la sua musica, ai nostri giorni.

E una serata all’insegna della musica sarà quella di domenica 20 luglio in Piazza del Popolo alle ore 21:30 quando si esibirà l’Orchestra di fiati Tributo Ennio Morricone di Offida in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore cinematografiche del celebre e compianto Maestro italiano.



L’orchestra diretta dal M. Eldo Zazzetti, composta da 50 musicisti, è protagonista di un’attività concertistica in cui alterna un repertorio molto vario, dalla musica tradizionale per banda, al patrimonio operistico fino alle interpretazioni di colonne sonore dei film, come quelle di Morricone che regaleranno al pubblico intense emozioni per capolavori assoluti e indimenticabili.



La scaletta del concerto vede l’inserimento di molti titoli: Playing Love, Mission, Cinema Paradiso, C’era una volta in America, Gli intoccabili, Saharan dreams, Mesa verde – Giù la testa, Come una sentenza, C’era una volta il West, A Fistful of Dollars, A Morricone portrait, Il buono il brutto e il cattivo, L’estasi dell’oro, Se telefonando.



Nel corso della serata “Omaggio al cinema” verranno eseguiti Gladiator, Will Always Love You (La guardia del corpo), My Heart Will Go On (Titanic) e The imperial march (Guerre stellari)



Ospiti speciali le vocalist Valeria Svizzeri e Valentina Corradetti; ad accompagnare il pubblico i presentatori Marica Cataldi, Sara Capretti e Mauro Moretti.



L’ingresso è libero senza prenotazione.



