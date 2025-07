Lascia il Picchio Forte e si chiude così l’esperienza in bianconero per l’attaccante romano

ASCOLI PICENO – Il club bianconero ha comunicato due cessioni, quella di Francesco Forte al Catania e il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 di Aljaž Tavčar a L’Aquila.

Lo Squalo, Francesco Forte, non era stato convocato per il ritiro di Cascia, e passa sempre in serie C al Catania con la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2026. Si chiude così l’esperienza in bianconero per l’attaccante romano, arrivato nel Picchio a gennaio 2023 con un contratto fino al 2026.

