ARQUATA DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha ufficialmente concluso la gara per l’aggiudicazione dei

lavori per la demolizione e ricostruzione del rifugio escursionistico di Colle Le Cese, nel

territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel comune di Arquata del Tronto.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2,5 milioni. L’aggiudicazione è stata

formalizzata alla Albertani Corporates di Brescia. Il rifugio sorge in località Forca Canapine

– Colle Le Cese, in un’area strategica per il turismo escursionistico e naturalistico.

«Questo intervento rappresenta un tassello importante nella strategia di rilancio delle aree

interne e montane colpite dal sisma – conferma il commissario alla ricostruzione, Guido

Castelli -. Il nuovo rifugio sarà un presidio di accoglienza e un punto di riferimento per

escursionisti e visitatori, contribuendo alla rinascita economica e sociale del territorio.

Insieme alla recente riapertura della SP 64 “Nursina”, è parte di una strategia complessiva

di rilancio dell’intera zona, soprattutto dal punto di vista turistico. Il prossimo step è la

sottoscrizione del contratto e il successivo avvio dei lavori. Ringrazio la preziosa sinergia

tra il Parco dei Sibillini, l’Usr e la Regione guidata dal presidente della Regione Acquaroli».

«Insieme alla riapertura della SP64 Nursina, questa stazione va nell’ottica della

valorizzazione di una stazione invernale come Forca Canapine che deve ripartire anche in

chiave estiva- sottolinea il sindaco Michele Franchi- Insieme a Norcia, vogliamo realizzare

una stazione che duri tutto l’anno. Faremo di tutto che possa ripartire il prima possibile. Le

strutture ricettive sono di fondamentale importanza, c’è un panorama bellissimo e a breve

faremo anche il Sibillini Astrofest, visto che il cielo di Forca Canapine è stato decretato

come uno dei cieli migliori per gli astrofili».

Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la ricostruzione di una nuova

struttura conforme alle normative antisismiche e ambientali, con l’obiettivo di rilanciare

l’offerta turistica e valorizzare il patrimonio naturale del Parco. Sarà ricostruito con una

struttura portante in legno, scelta per le sue qualità di durabilità, sicurezza sismica e

antincendio, isolamento acustico, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e rapidità

di costruzione.

