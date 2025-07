ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale e sociale.

L’estate è entrata nel pieno del proprio vigore portando con sé eventi e feste che costituiscono l’attrattiva principale per i turisti giunti nel nostro territorio ed in questo scenario bollente si muovono i DISTRETTO 13 che, saltando da un palco all’altro, portano una ventata di musica ed energia ad ogni approdo.

Dopo la splendida serata a “Un Borgo di Birra” la band è attesa a Venerdì 25 luglio a Valmir di Petritoli per una festa dall’atmosfera spagnoleggiante dedicata alla paella ed alla sangria.

“Paella e sangria è una festa nata nel 2019 per riportare nella nostra piazza, in modo rivisitato e moderno, la tradizionale festa della sangria del 1997 organizzata sempre dal Centro Famiglie Valmir” ci raccontano gli organizzatori del Centro Famiglie Valmir “Quella di quest’anno sarà la sesta edizione e possiamo dire che la bellezza e la riuscita di questa festa è merito di uno splendido gruppo di persone che ogni anno si mettono in gioco, offrendo sempre qualcosa di diverso agli ospiti che partecipano alla festa, passando dalla sangria bianca alla novità rappresentata dalla paella al nero di seppia e all’intrattenimento sempre differente e rivolto ad ogni tipologia di pubblico. Ci piace sottolineare tutto questo perché lo scopo del Centro Famiglie Valmir non è quello di organizzare una semplice festa, ma di unire le differenti generazioni della nostra comunità, attraverso l’obiettivo comune del sano divertimento.”

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Petritoli, si articolerà su tre serate – 25, 26 e 27 luglio – e nella serata di apertura il palco sarà appannaggio dei DISTRETTO 13: una garanzia di divertimento con musica per tutti i gusti suonata esclusivamente dal vivo con l’inconfondibile sound della band.

Maggiori informazioni sui profili social del Centro Famiglie Valmir

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.