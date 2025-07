ROMA – I ragazzi della Locanda Cm.0 di Pagliare in visita a Montecitorio, presso la Camera dei Deputati, ospiti dell’on. Augusto Curti. Una giornata all’insegna dell’educazione civica e, insieme, una lezione di storia patria, nel luogo principe della vita politica nazionale e culla della nostra democrazia.

Un’altra importante esperienza per questi ragazzi, che alla Locanda nata da un progetto di Emidio Mandozzi e Roberta D’Emidio hanno trovato una loro (bella) ragione di vita, che va a sommarsi alle tante altre già accumulate nel corso di questi anni.

Due su tutte: la visita in Vaticano al cospetto di Papa Francesco e quella al Quirinale, dove visitarono le cucine presidenziali e regalarono a Mattarella la oramai famosa sedia che il presidente menzionò nel suo discorso di fine anno.

La visita di ieri a Roma é stata infatti salutata ed enfatizzata da tutti come un’esperienza irripetibile, con i ragazzi per un giorno protagonisti in un luogo che hanno visto tante volte in televisione ma che vissuto dal vivo ha prodotto tante belle emozioni.

Del resto, il fine di Emidio e Roberta non é solo quello di dare ai ragazzi un’opportunità di lavoro, ma di farli sentire parte attiva della società in cui vivono e con la quale si rapportano ogni giorno, in un percorso di crescita che li deve vedere protagonisti al pari di tutti gli altri.

Perché alla Locanda differenze non ce ne sono, semplicemente non esistono, e di questo i ragazzi sono oltre che coscienti anche riconoscenti per l’opportunità che si offre loro.

E vederli ieri, emozionati nell’entrare in “Transatlantico” camminando fianco a fianco con deputati che hanno visto tante volte in tv, oppure di fronte all’aula di Montecitorio come nella sala della Lupa (quella dei famosi deputati “aventiniani” capitanati da Giovanni Giolitti che qui si ritrovarono nel giugno del 1924 per protestare contro il governo Mussolini in seguito al delitto Matteotti), é stato un bel messaggio di speranza anche per i genitori che erano al seguito.

Un grazie molto sentito é stato infine espresso da tutti i partecipanti all’indirizzo dell’onorevole Augusto Curti, che si é impegnato a che questi ragazzi potessero vivere una bella esperienza.

