ASCOLI PICENO – Tutto pronto nella città delle Cento Torri.

Anche quest’anno, la città di Ascoli Piceno si appresta a vivere con intensità e partecipazione le festività in onore di Sant’Emidio, Patrono della città e simbolo profondo dell’identità spirituale e culturale cittadina. Le celebrazioni religiose e civili del Patrono rappresentano un appuntamento atteso e sentito, che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza. Da sabato 26 luglio, saranno giorni in cui la comunità ascolana si ritrova, rinsalda il legame con le proprie radici e rinnova il sentimento di devozione verso il Santo protettore.

“Invito tutti i cittadini, nonché i turisti che saranno nei prossimi giorni in città, a partecipare agli appuntamenti delle festività emidiane con spirito di fede, prendendo parte attivamente al ricco programma di momenti religiosi, culturali e di festa pensato per coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare le nostre tradizioni” ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti. “Le celebrazioni di Sant’Emidio, organizzate in sinergica collaborazione con la Diocesi e grazie al lavoro del nuovo Comitato, sono parte viva della nostra identità, occasione di incontro e coesione, e un modo per dire ancora una volta che Ascoli è città viva e accogliente. Tra le tante novità, spicca lo spettacolo a sorpresa che andrà in scena allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto”.

“La presenza di S. Emidio è sempre viva nella nostra città” ha aggiunto il Vescovo Gianpiero Palmieri. “Ogni anno ci porta un messaggio di vita e di speranza, capace di orientare le nostre esistenze personali e il nostro vivere insieme nella pace. È il messaggio del Vangelo. La festa è l’occasione sempre nuova per accoglierlo di nuovo e viverlo con più intensità”.

Di seguito il programma completo delle celebrazioni.