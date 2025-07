I negozi del quartiere hanno offerto sconti speciali ai clienti, attirando un’affluenza notevole di pubblico. Il quartiere si è animato anche nelle ore notturne, grazie all’impegno degli esercenti che hanno lavorato per animare le vie con iniziative e proposte di svago

ASCOLI PICENO – La Notte Bianca che si è svolta venerdì scorso a piazza Immacolata ha confermato di essere un appuntamento di grande successo per la città di Ascoli.

I negozi del quartiere Porta Maggiore hanno offerto sconti speciali ai clienti, attirando un’affluenza notevole di pubblico. Il quartiere si è animato anche nelle ore notturne, grazie all’impegno degli esercenti che hanno lavorato per animare le vie con iniziative e proposte di svago.

“La grande partecipazione di pubblico ha dimostrato ancora una volta che l’iniziativa di realizzare Notti Bianche nei diversi quartieri della città è una formula vincente. – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – Questo evento non offre solo un momento di svago ai cittadini, ma anche un’opportunità per rivitalizzare il commercio locale. L’esperienza positiva di Porta Maggiore conferma la validità di questa iniziativa, che continuerà a essere promossa per offrire ai cittadini momenti di aggregazione e di divertimento, contribuendo al contempo a sostenere l’economia locale. Ringrazio Ida Capriotti e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa serata”.

