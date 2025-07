ASCOLI PICENO – Sono ufficialmente ripresi ieri gli allenamenti che segnano l’inizio della stagione sportiva 2025/2026. Il campo sportivo di via Tevere ha accolto atleti e staff tecnico per le prime sessioni di preparazione atletica, dando così il via al nuovo percorso sportivo.

Sotto la supervisione del preparatore atletico Edoardo Sutalo, del responsabile del polo atletico D’Angelo Simone e del suo collaboratore Stefano Cocci, i primi allenamenti si sono concentrati su valutazioni fisiche, esercizi di potenziamento e lavoro aerobico, con l’obiettivo di costruire fin da subito una solida base atletica per affrontare al meglio la stagione.

Grande entusiasmo e partecipazione da parte degli atleti, che hanno risposto con determinazione al richiamo del campo, dimostrando impegno e voglia di crescere.

A margine della giornata, il Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, ha dichiarato:

“L’inizio della nuova stagione rappresenta sempre un momento carico di energia e aspettative. Vedere i nostri ragazzi tornare in campo con passione e dedizione è motivo di orgoglio. La preparazione atletica è fondamentale per affrontare al meglio le sfide che ci attendono, e sono certo che con lo staff tecnico di qualità che abbiamo, i nostri arbitri saranno pronti a dare il massimo. Auguro a tutti una stagione ricca di soddisfazioni e crescita personale.”

Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni con un programma intenso, mirato a potenziare la condizione fisica e preparare al meglio la squadra arbitrale per i prossimi impegni stagionali.

