ASCOLI PICENO – Appuntamento musicale.

La band picena sarà in scena Sabato 2 Agosto a Spelonga, per l’apertura della strepitosa “Festa Bella 2025” e Domenica 3 Agosto al “Malibù Mare” di Giulianova lido.

La “Festa Bella” è un evento davvero unico che, durante il mese di Agosto, è capace di attrarre magneticamente migliaia di persone nella frazione arquatana di Spelonga: rievoca i fasti della battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 quando la “Sacra Lega” sconfisse inesorabilmente la flotta turca e Carlo Toscano, uno dei 150 spelongani in battaglia, tornò in patria portando con sé un vessillo strappato ad una nave turca.

Ogni tre anni tutta la popolazione celebra la grande vittoria con un mese di festeggiamenti ed eventi e Sabato 2 Agosto, alla vigilia della partenza per il taglio dell’albero, il cuore di Spelonga pulserà al ritmo della musica dei DISTRETTO 13: i più grandi successi pop/rock italiani ed internazionali, suonati e cantati esclusivamente dal vivo, senza alcun tipo di supporto pre-registrato, per due ore e mezza di spettacolo da cantare e ballare senza sosta, mentre i più golosi potranno approfittare della cena “amatriciana” realizzata a cura della Proloco di Amatrice.

Appena il tempo di recuperare strumenti ed energie che già Domenica 3 Agosto la band si trasferirà al mare, a Giulianova lido, per una fantastica festa in spiaggia al “Malibù Mare”.

Lo stabilimento, noto per essere un punto di riferimento per la musica dal vivo ed il divertimento, per il pomeriggio di Domenica 3 Agosto, ha organizzato l’evento “Aperibolla: mare e champagne”: un’occasione unica per fare festa in spiaggia tra ottime “bollicine”, DJ set e la musica “live” dei DISTRETTO 13.

“La stagione musicale sta evolvendo nel migliore dei modi” racconta Massimo Lori “Abbiamo in calendario tanti appuntamenti importanti e lo spettacolo dei DISTRETTO 13, soprattutto il modo in cui è preparato e proposto, continua a raccogliere consensi. Siamo davvero felici ed orgogliosi di poter portare la nostra musica alla “Festa Bella” ed al “Malibù Mare” ed invitiamo tutti i nostri amici a partecipare ad entrambi gli eventi: non mancheranno buon cibo, ottimi vini e divertimento”.

