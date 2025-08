ASCOLI PICENO – Samuele Vitale questo pomeriggio si è presentato ai media nella sala stampa del Picchio Village. L’estremo difensore, arrivato in bianconero lo scorso 11 luglio, ha parlato delle due settimane di preparazione a Cascia e del gruppo che si sta creando: “Abbiamo trascorso giorni intensi, di doppie sedute, abbiamo conosciuto il Mister e le sue idee, nel gruppo c’è entusiasmo, questi giorni insieme ci hanno aiutato a cementare il gruppo”.

Sulle sue caratteristiche ha poi aggiunto: “Un portiere deve saper giocare fra i pali, ma il calcio moderno richiede la costruzione dal basso, le uscite, insomma un ruolo più completo. Mi piace parlare coi compagni durante le partite, un portiere ha la visuale completa del campo e parlare può aiutare sia i compagni sia me per restare concentrato 90’”.

Sui compagni di reparto: “Le scelte le farà il Mister, tutti ci stiamo impegnando per metterlo in difficoltà, fra noi portieri si è creato un bel gruppo, lavoriamo in serenità e sono contento di avere compagni così”. L’ultima considerazione è sui tifosi: “E’ un grande stimolo vedere tanta gente al seguito, come accaduto nel test di Cascia, a fine gara hanno fatto un discorso molto costruttivo alla squadra e ai più grandi, ci hanno dato la giusta carica per poter affrontare il campionato”.

VIDEO INTEGRALE SULLA WEB TV:

