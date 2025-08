ASCOLI PICENO – Il neo acquisto bianconero Abdoul Razack Guiebre si racconta ai microfoni della web tv dell’Ascoli calcio. “C’è stato un momento in cui mi ero un po’ perso e la decisione di tornare in Burkina Faso, anche se per poco, mi ha aiutato a ritrovarmi, mi ha riacceso qualcosa – ha raccontato con riferimento al periodo in cui con Modena e Bari in B non stava giocando molto. Il mio artista preferito, Travis Scott, ha cantato una canzone dal titolo ‘Quintana’. Quando sono arrivato all’Ascoli e mi hanno detto della Quintana ho subito pensato che era una grande coincidenza, andrò a vederla”.

Il video integrale de ‘4 chiacchiere con Guiebre’: https://youtu.be/i5OUsf5M3QE

ALLENAMENTI

E’ in programma oggi pomeriggio alle 18 la ripresa degli allenamenti dei bianconeri al Picchio Village. Martedì sono fissate due sessioni di lavoro, alle 10 e alle 18, mercoledì in campo alle 10, sempre al Picchio Village, mentre nel pomeriggio l’Ascoli svolgerà un allenamento con la Maceratese allo stadio Del Duca, con inizio alle ore 19. Da giovedì pomeriggio si tornerà al Picchio Village per un allenamento alle ore 18, venerdì doppia seduta, alle 10:00 e alle 18:00, infine per sabato è programmata una sessione di lavoro alle 10:00 e nel pomeriggio, alle ore 17, i bianconeri svolgeranno un allenamento congiunto con l’Atletico Ascoli. Il programma potrebbe subire variazioni.

