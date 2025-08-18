PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi (28′ st Gagliardi), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone (42′ st Nebuloso), Germinario (28′ st Amadio), Lombardi; Marrancone (18′ st Iaccarino), Chakir (42′ st Vigliotti), Bruzzaniti. A disp.: Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Menna. All.: Tisci

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (22′ st Damiani), Milanese (33′ st Carpani); Silipo (33′ st Odjer), Gagliardi (22′ st Del Sole), D’Uffizi; Corazza (22′ st Lo Scalzo). A disp. Barosi, Oviszach, Gorica, Cosimi, Menna, Caucci, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, De Witt. All. Tomei

ARBITRO: Spina di Barletta

RETI: 6′ pt D’Uffizi (A), 17′ pt Schirone (P), 15′ st rig. Corazza (A), 34′ st Chakir (P)

NOTE: ammoniti: Germinario (P), D’Uffizi (A), Iaccarino (P). Espulsi: all’8′ st allontanato dalla panchina Mister Tomei (A) per proteste. Spettatori 1.158 (di cui 500 ospiti). Rec. 6′ pt, 5′ st.

Sequenza rigori:

1 Lombardi (P) para Vitale (A) 0-0

2 Nicoletti (A) traversa 0-0

3 Vigliotti (P) gol 1-0

4 Del Sole (A) gol 1-1

5 Bruzzaniti (P) palo 1-1

6 Curado (A) gol 1-2

7 Amadio (P) gol 2-2

8 Damiani (A) gol 2-3

9 Nebuloso (P) fuori 2-3

L’Ascoli si qualifica al secondo turno eliminatorio: avversario la Sambenedettese al Riviera delle Palme.

Mister Tomei ha commentato così la prestazione dei bianconeri nella sala stampa del “Pavone-Mariani” di Pineto:

“Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita, reputo il Pineto una squadra forte, ha giovani con qualità tecniche e fisiche e giocano insieme da un anno. Affrontare una squadra così in questo momento è stato un test probante, abbiamo disputato un’ottima gara in relazione ai principi in fase di costruzione e di sviluppo, siamo arrivati bene sulla trequarti. Faccio i complimenti ai ragazzi. Dell’aspetto difensivo ha funzionato tutto, i gol sono frutto di due incidenti di percorso. La vittoria fa morale, siamo sulla strada giusta, ci godiamo la vittoria, bisogna essere umili e dobbiamo continuare a lavorare. Corazza sta prendendo forma, ha fatto una partita giusta, ma non mi piace soffermarmi sui singoli, voglio elogiare tutto il gruppo, anche chi non ha giocato. Mi è piaciuta la mentalità di voler fare la partita, ancora non siamo fluidi, ma è la normalità.La mia espulsione? L’adrenalina della partita ti fa alzare i toni”.

L’ultimo pensiero è sul secondo turno eliminatorio con la Samb:

“Prima del derby dobbiamo affrontare tante partite sentite, per noi ciascuna gara è fondamentale, siamo in un posto in cui non possiamo permetterci di sottovalutare gli altri incontri, sono tutti derby per noi, anche se so che quello con la Samb è molto sentito. Viviamo in una città importante, i tifosi sono stati meravigliosi anche stasera”.

