ASCOLI PICENO – Alle ore 18 allo stadio “Del Duca” scendono in campo Ascoli e Pianese prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2025/26.

Per la prima gara stagionale dei bianconeri, l’allenatore Francesco Tomei, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, ha convocato 27 calciatori .Non presenti in lista Lorenzo Cosimi e Francesco De Witt.

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (69’ Palazzino), Del Sole (69’ Chakir), D’Uffizi (85’ Ndoj), Guiebre (78’ Oviszach), Corazza, Alagna, Curado, Milanese (69’ Bando). A disp.: Barosi, Odjer, Carpani, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Cozzoli, Rizzo, Gagliardi. All.: Tomei

PIANESE: Bertini, Peli (73’ Ongaro), Bellini, Ercolani (73’ Amey), Chesti, Sussi, Vigiani (59’ Tirelli), Bertini, Proietto, Masetti, Martey (59’ Gorelli). A disp.: Zambuto, Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Xhani. All.: Birindelli

NOTE: ammoniti Bertini (P), Vigiani (P), Sussi (P), Bertini (P). Spettatori 9.718 (di cui 7.150 abbonati) per un incasso di 66.942,14 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 1’ pt, 6’ st.

ARBITRO: Mbei di Cuneo

Mister Tomei al termine della gara ha commentato così il primo pareggio stagionale con la Pianese:

“E’ mancata la cosa più importante, buttare la palla dentro, i ragazzi hanno dominato la partita, hanno palleggiato, hanno fatto le cose con mentalità, sono veramente felice della prestazione. Nel primo tempo siamo stati bravi sugli esterni e a metterla dentro, peccato non aver finalizzato. Faccio i complimenti ai ragazzi e a questo stadio meraviglioso e spero di ripagare prima possibile. I meccanismi hanno bisogno di tempo, non siamo fluidi, ma per ora sono molto contento, i ragazzi iniziano a capire le dinamiche, gli spazi, arriveranno anche i risultati. Sulle transizioni dobbiamo fare meglio. Dispiace non aver portato i punti a casa, va detto che i primi 15’ non si è giocato a causa del meteo”.

Questo il commento di Ferdinando Del Sole a fine gara:

“Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il Mister, è mancato solo il gol. Mi avevano parlato della piazza dell’Ascoli, una piazza importante, ma solo giocando oggi mi sono reso conto dell’importanza dei tifosi, darò sempre il massimo per questa maglia, sono contento della scelta fatta e spingerò sempre al massimo. A fine gara ci siamo commossi sotto la curva, questa è una piazza che non merita questa categoria, oggi è mancato pochissimo per fare gol e per questo siamo rammaricati”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.