ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio si assicura l’attaccante Gabriele Gori dall’Avellino a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Ventiseienne fiorentino, è un profilo di indiscussa esperienza e caratura per la categoria, vantando 104 presenze in Serie B, 16 gol e 7 assist con le maglie di Foggia, Vicenza, Cosenza, Reggina e Sudtirol. In Serie C ha militato nell’Arezzo e nell’Avellino; ha vestito le maglie della Nazionale in ogni categoria giovanile dall’U15 all’U20, essendosi messo in grande evidenza con la Fiorentina in tutte le selezioni giovanili: è stato il capocannoniere Under 17 con 24 gol nella s.s. 2015/16, ha vinto una Viareggio Cup nella s.s. 2018/19.

MERCATO IN ENTRATA

Altro acquisito che arriva dal Cosenza a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Rizzo Pinna. Venticinquenne milanese, è cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, con cui ha vinto anche la Supercoppa U17 nella s.s. 2015/16, Inter e Spal, oltre ad aver vestito le maglie della Nazionale italiana Under 17 e 18. Le prime esperienze extra giovanili sono in Serie D con Palermo e Vis Artena, mentre il salto nei professionisti in Serie C avviene col Foggia nella s.s. 2021/22 e con la Lucchese nelle due stagioni seguenti. Particolarmente positivo il secondo anno in Toscana, dove realizza fra campionato e Coppa Italia 13 gol e 3 assist in 41 presenze. La stagione scorsa ha debuttato in Serie B col Cosenza scendendo in campo 30 volte in campionato e realizzando due gol, contro Mantova e Frosinone, e un assist.

Accordo con lo Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Giovanni Corradini. Centrocampista di Orvieto, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili di Perugia e Fiorentina; con la Primavera viola ha vinto la Coppa Italia per tre anni consecutivi e una Supercoppa. In Serie C ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Ternana, club quest’ultimo con cui la stagione scorsa ha raggiunto la finale playoff. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027,

Arrivato a titolo definitivo dal Picerno il difensore Gabriele Pagliai, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Toscano di Empoli, è un 2002 cresciuto nelle giovanili del Pisa; le prime esperienze in D con Casarano e Novara sono il preludio al debutto in C col Picerno, squadra in cui ha militato nelle ultime tre stagioni collezionando 91 presenze, 2 gol e 11 assist.

MERCATO IN USCITA

Il portiere Matteo Raffaelli si trasferisce al Novara FC a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Risoluzione del contratto invece con Lorenzo Cosimi.

