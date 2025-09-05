E’ possibile iscriversi all’iniziativa scegliendo tra vari turni nei giorni di martedì e venerdì (mattino 9,30-10,30), pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30 per bambini, dalle 17,30 alle 18,30 per giovani e dalle 18 alle 19 per adulti

ASCOLI PICENO – Prenderanno il via il 16 settembre una serie di corsi gratuiti e permanenti di judo e difesa personale.

L’iniziativa è promossa da Accademia ascolana judo difesa personale Asd, affiliata U.S. Acli, con il contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno ed è aperta a persone di ogni età (basta aver compiuti 5 anni).

Le lezioni si svolgeranno presso la nuova sede della Palestra di atletica pesante in via De Dominicis ad Ascoli Piceno (nei pressi del Campo Scuola di Atletica Leggera).

La pratica del judo offre numerosi benefici per la salute fisica e mentale. A livello fisico, migliora la forza, la flessibilità, la coordinazione e la resistenza cardiovascolare. A livello mentale, il judo aiuta a sviluppare concentrazione, ridurre lo stress e migliorare il benessere emotivo.

L’istruttore incaricato è Mauro Martini a cui è possibile rivolgersi per informazioni e per le iscrizioni (3711715188).

E’ possibile iscriversi all’iniziativa scegliendo tra vari turni nei giorni di martedì e venerdì (mattino 9,30-10,30), pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30 per bambini, dalle 17,30 alle 18,30 per giovani e dalle 18 alle 19 per adulti.

