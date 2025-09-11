ASCOLI PICENO – Sabato 13 settembre alle ore 10,30 presso il Museo dell’Arte Ceramica in Piazza san Tommaso ad Ascoli avverrà la proclamazione dei vincitori e la premiazione dei partecipanti alla settima edizione del concorso biennale dedicato alla ceramica: dopo una pausa imposta dalla pandemia, il concorso biennale ha ripreso il suo corso grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale in stretta e fruttuosa collaborazione con l’Assessorato all’Artigianato delle Regione Marche, la AICC ed Ascoli Musei. Il tema prescelto dalla commissione organizzatrice dell’evento per questa edizione è stato lo Sport, in relazione alla nomina della città di Ascoli Piceno a capitale Europea dello Sport. Le opere resteranno esposte presso il Museo dell’arte ceramica fino al sei gennaio 2026.

Prosegue così l’intento di valorizzare l’artigianato ceramico del capoluogo piceno che si è concretizzato nel 2025 con l’organizzazione di una serie di iniziative di profilo nazionale che hanno visto la città svolgere un ruolo di primo piano nel quadro della promozione dell’artigianato artistico e di qualità: Ceramicascoli nel mese di maggio ha portato in Piazza del Popolo decine di ceramisti provenienti dalle varie città della ceramica italiane ed artisti ascolani che hanno messo a disposizione i loro laboratori per effettuare delle esperienze destinate agli appassionati, mentre le visite guidate al Museo dell’Arte Ceramica ed alla collezione della Fondazione Carisap effettuate in collaborazione con il FAI hanno fatto conoscere a centinaia di turisti le bellezze nascoste dalle nostra città.

In occasione della premiazione di sabato verranno presentate una serie di iniziative organizzate dal Comune di Ascoli Piceno e da Ascoli Musei per i prossimi mesi destinate alla valorizzazione del patrimonio ceramico cittadino.

