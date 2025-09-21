ASCOLI PICENO – Aria di derby.

Oggi pomeriggio, 21 settembre, l’Atletico Ascoli affronta l’Ancona a Castel di Lama causa indisponibilità dello stadio “Del Duca”. Match a porte chiuse. Gara valevole per il girone F di serie D, terza giornata.

Il Club ascolano, alla vigilia, ha riportato le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, ecco le sue parole rilasciate dal portale: “Rimpianti per i pareggi? Rimpianti no, perché sappiamo quanto sia difficile in un campionato come questo creare così tante occasioni. Il fatto che ci siamo riusciti dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta. Si iniziano a vedere relazioni positive tra i ragazzi, anche considerando che molti sono nuovi. Certo, ci sarebbe piaciuto ottenere i tre punti, ma restano due risultati utili che ci danno morale e ci spingono a proseguire con convinzione fino a raggiungere presto la prima vittoria stagionale in campionato. Lo scorso anno l’andata con l’Ancona probabilmente ci tolse i sogni di vetta, mentre il ritorno sancì una salvezza che in realtà non è mai stata in discussione. L’Ancona di oggi ha cambiato guida tecnica e gran parte dei calciatori. Li abbiamo studiati, conosciamo i loro punti di forza e sappiamo su quali aspetti possiamo lavorare per metterli in difficoltà. Al tempo stesso dobbiamo limitare i loro giocatori più rappresentativi, così da non consentire loro di esprimere al meglio la propria identità. Sarà una gara fatta di tanti duelli: dovremo essere bravi a indirizzarli a nostro favore per portare a casa un risultato positivo. Ci sarebbe piaciuto giocarla a porte aperte, perché affrontare una società così blasonata e storica è sempre speciale, ma sarà comunque una partita intensa e molto stimolante per tutti. Abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga e competitiva, con giocatori forti e funzionali che ci garantiscono diverse soluzioni. In una settimana con tre impegni così ravvicinati ci sarà spazio per tutti, ma la nostra concentrazione resta sempre su una gara alla volta: adesso tutta l’attenzione è rivolta all’Ancona”.

