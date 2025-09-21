ASCOLI PICENO – Primo Ko in campionato e in casa.
L’Atletico Ascoli cade 2-1 contro l’Ancona nel pomeriggio di domenica 21 settembre. Match, valido per il girone F di serie D, giocato a Castel di Lama a porte chiuse.
I bianconeri soccombono contro una coriacea avversaria. Dorici in vantaggio due volte con Cericola e Gelonese. Maio accorcia per l’Atletico Ascoli. Il risultato non cambia e gli ospiti possono esultare. Bianconeri che restano con due punti dopo tre giornate.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati, Feltrin, Forgione (52′ Belloni), Maio (85′ Didio), Minicucci (61′ Coppola), Vechiarello (71′ Muro), Sbrissa, De Santis, Sardo, Bucco (63′ Carbone), Mazzarani A disposizione: Di Giorgio, Nonni, Belloni, Coppola, Didio, Camilloni, Muro, Antoniazzi, Carbone Allenatore: Simone Seccardini
ANCONA (4-2-3-1): Salvati, Ceccarelli (70′ De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Pecci (80′ Zini), Cericola, Gerbaudo (79′ Matese), Kouko (77′ Gubellini), Meola (73′ Attasi), Gelonese, Calisto A disposizione: Mengucci, Gubellini, Zini, Petito, Proromo, Attasi, Matese, De Luca, Di Blasio Allenatore: Agenore Maurizi
Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli 1° Assistente: Alessandro Tangaro di Molfetta 2° Assistente: Gianluca D’Aniello di Molfetta
Ammoniti: 32′ Rovinelli (AN); 50′ Forgione (AN); 89′ Belloni(AA);
Espulsioni: 95′ Feltrin(AA);
Recupero: 2′ pt; 6′ st;
Reti: 47′ Cericola (An); 68′ Gelonese (AN); 69′ Maio (AA);
