ASCOLI PICENO – La Croce Verde di Ascoli Piceno, guidata dal presidente Maurizio Ramazzotti, annuncia con orgoglio la 1ª edizione di “Croceverdopoli – Piccoli soccorritori crescono!”, in programma domenica 28 settembre 2025, dalle ore 11:00 alle ore 17:30, presso la sede della Croce Verde in zona servizi collettivi, accanto al Palafolli.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e dedicata in particolare ai bambini e alle loro famiglie, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo del volontariato e del soccorso sanitario attraverso il gioco, l’animazione e attività formative a misura di bambino.

Il programma prevede numerose attrazioni: mini ambulanze elettriche in collaborazione con la Croce Verde Valdaso, gonfiabili, trucco bimbi in collaborazione con AVIS Ascoli Piceno, animazione a cura de “Il Sole di Giorgia”, dimostrazioni di manovre di disostruzione pediatrica e una speciale area food attiva dalle ore 12:00 con stand gastronomici. Non mancheranno la pesca di beneficenza e altri momenti di intrattenimento.

A tutti i piccoli partecipanti verrà rilasciato il Diploma di “Soccorritore Junior”, come riconoscimento simbolico del percorso svolto.

L’evento è organizzato con il contributo e la collaborazione di Croce Verde Valdaso, AVIS Ascoli Piceno e Il Sole di Giorgia, realtà che condividono l’impegno a favore del territorio.

