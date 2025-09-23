ASCOLI PICENO – L’Ascoli sfata il tabù “Del Duca”, prima vittoria stagionale tra le mura amiche che arriva con un netto 3 a 0 sul Pineto nella gara valida per la sesta giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C 2025/26.

Il vice allenatore dell’Ascoli Giuseppe Agostinone al termine del match:“Siamo una grande famiglia. Il nostro percorso è fatto di tanti sacrifici ed è iniziato a luglio. C’è un percorso di crescita sia negli allenamenti che nelle gare, i ragazzi sono da applaudire e si deve proseguire su questa strada. Oggi si siamo stati aggressivi, studiamo tanto le partite insieme al mister e allo staff, lavoriamo soprattutto su di noi. Sia io soltanto alla sesta giornata e possiamo ancora migliorare individualmente e collettivamente. Sfatato il tabù Del Duca, era una casualità contro la Pianese e la Juve avevamo avuto tante palle gol non sfruttate ma restiamo concentrati sul nostro percorso. Corazza? Ci sono tre partite in una settimana e ci saranno le rotazioni. Avrà il suo spazio e sarà determinante per ciò che vogliamo fare. Del Sole ha avuto una botta che dovremo valutare. Vedremo le risposte. Il quinto cambio non l’abbiamo effettuato perché la squadra stava tenendo bene’’

Il centrocampista Milanese, autore del primo gol: “Due anni fa nella prima esperienza qui ero più piccolo, ma la situazione era particolare e non sempre mi è stata data la possibilità di potermi esprimere al meglio e per questo ringrazio mister Tomei, il suo modo di giocare è fantastico mi ci trovo benissimo. I concetti di giocare la palla e vedo tante differenze. Gruppo fantastico un bel mix, e si vede in campo. I risultati aiutano. Il gol per me una liberazione non segnavo da un pò di tempo. Azione bellissima, potevo fare meglio sul tiro, ma è andata bene. Tutte azioni che proviamo in settimana”.

L’allenatore del Pineto Ivan Tisci. “Quando si perde così con un risultato largo c’è poco da dire per come l’ha cercato e per come l’ha giocata. Abbiamo approcciato bene sapendo di giocare come sapevamo. Meglio loro nella ripresa. Oggi mi devo rimproverare qualcosa per come abbiamo perso. Nella ripresa non abbiamo avuto lo spirito giusto. Il campionato è difficile, ma dobbiamo rimboccarci le maniche per arrivare alla salvezza. Nelle tre gare ravvicinate abbiamo dovuto gestire al meglio le risorse che abbiamo. Il campionato è lungo e anche sabato ci sarà da cambiare ancora qualcosa’’.

TABELLINO E CRONACA

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.