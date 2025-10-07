A seguire sarà attraversato un percorso ad anello, adatto a persone di ogni età, che toccherà varie zone del territorio comunale. Un percorso con tempo di percorrenza di 3 ore circa e di dislivello di 100 metri

VENAROTTA – Il 12 ottobre è in programma “Esplorando Venarotta”, un percorso storico, culturale e naturalistico.

La manifestazione è organizzata da U.S. Acli provinciale nell’ambito del progetto “Movimento e salute 2025” realizzato dai comuni di Venarotta e Palmiano nell’ambito della Misura 7 della L.R. 5/2012.

Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti davanti alla sede dell’ex municipio in via Sabatini a Venarotta alle 9,30.

A seguire sarà attraversato un percorso ad anello, adatto a persone di ogni età, che toccherà varie zone del territorio comunale. Un percorso con tempo di percorrenza di 3 ore circa e di dislivello di 100 metri.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 entro il 10 ottobre.

L’iniziativa viene realizzata in occasione della manifestazione “Vino in vena – Festa del vino cotto 2025” che prevede tanti eventi nel corso della giornata.

La manifestazione coincide anche con la “Giornata Nazionale lo sport che vogliamo risorsa per le comunità” di U.S. Acli nazionale che prevede la realizzazione di centinaio di eventi in tutto il territorio italiano dal 10 al 12 ottobre.

