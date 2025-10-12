Un dato particolarmente significativo è che il 70% dei visitatori proveniva da fuori città e provincia, a conferma dell’attrattività del nostro territorio

ASCOLI PICENO – Bilancio ultrapositivo.

Boom di presenze ad Ascoli Piceno in questo fine settimana per le Giornate Fai d’Autunno.

Ottimo avvio per la prima giornata che ha registrato oltre 1500 presenze complessive. Un dato particolarmente significativo è che il 70% dei visitatori proveniva da fuori città e provincia, a conferma dell’attrattività del nostro territorio.

Grande interesse ad Ascoli per l’Antica Cartiera Papale, il luogo più visitato, tra i tre beni segnalati dal Fai a livello nazionale, dove si è registrato un flusso costante di presenze. Molto apprezzate anche le visite ai Saloni del Circolo Cittadino dove il racconto della storia e della vita del palazzo e dei suoi soci ha suscitato grande coinvolgimento da parte dei visitatori.

A Palazzo Odoardi De Scrilli, la maggior parte dei partecipanti sono stati ascolani, molto dei quali sono entrati per la prima volta nelle suggestive sale. Alla Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo, riservata agli iscritti Fai, si è registrato il boom di iscrizioni. Prezioso il contributo degli Apprendisti Ciceroni. Queste le scuole coinvolte:

– Sala Provincia Istituto Turistico

– ⁠Palazzo Odoardi Liceo Artistico

– ⁠Palazzo Sgariglia Dal Monte – Circolo cittadino Liceo scientifico

– ⁠Cartiera Papale narratori del Gruppo FAI Giovani Piceno e IPSIA Moda

Alla fine del weekend ha richiamato oltre 5 mila visitatori complessivi.

In tantissimi hanno visitato i quattro i siti aperti, con l’Antica Cartiera Papale in testa per numero di accessi, seguita da Palazzo Odoardi De Scrilli, i Saloni del Circolo Cittadino e la Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo dove si è registrato un vero e proprio record di nuovi iscritti. Nella due giorni ad Ascoli, tantissime le presenze da fuori provincia e regione (circa il 70% dei visitatori).

«Siamo molto orgogliosi della straordinaria risposta del pubblico e della preziosa collaborazione di istituzioni, scuole e volontari – dichiara Erika Filipponi, Capo Delegazione Fai di Ascoli Piceno – Le Giornate Fai rappresentano un importante appuntamento nazionale di partecipazione civica e di riscoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari Fai, alle scuole partecipanti, ai proprietari dei beni, alle istituzioni e ai partner locali che hanno reso possibile il pieno successo dell’evento. Abbiamo raggiunto risultati straordinari e inattesi, che premiano l’impegno dei volontari Fai e testimoniano il desiderio condiviso di valorizzare e diffondere la bellezza del nostro territorio».

