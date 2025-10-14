Per partecipare alla manifestazione occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi sarà presente entro il 17 ottobre. E’ comunque previsto un tetto massimo di 40 partecipanti

ASCOLI PICENO – Domenica 19 Ottobre è in programma una nuova iniziativa all’interno del progetto “Camminata dei musei”.

Questa volta i protagonisti della manifestazione saranno Osvaldo Licini e la Galleria di arte contemporanea.

Osvaldo Licini è stato un pittore e poeta italiano nato ad Ascoli Piceno nel 1894, noto per il suo stile visionario e anticonformista. Dopo una formazione accademica, si avvicinò alle avanguardie europee, sviluppando un linguaggio pittorico astratto e simbolico. Le sue opere, spesso popolate da figure immaginarie come gli “Angeli Ribelli”, esprimono una profonda tensione tra spiritualità e ribellione. La Galleria d’Arte Contemporanea di Ascoli Piceno ospita una collezione permanente dedicata all’opera di Osvaldo Licini. Accanto ai suoi lavori, la galleria propone mostre di artisti italiani e internazionali, con particolare attenzione alle avanguardie del Novecento. Lo spazio espositivo valorizza linguaggi pittorici, scultorei e multimediali.

L’U.S. Acli Provinciale Aps, grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno e la collaborazione dei Musei di Ascoli Piceno, propone dunque un nuovo appuntamento gratuito con un progetto che sta facendo conoscere tanti musei delle Marche e dell’Abruzzo.

La partenza avrà luogo alle 9,30 da Piazza del Popolo davanti al Palazzi dei capitani.

Per partecipare alla manifestazione occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi sarà presente entro il 17 ottobre. E’ comunque previsto un tetto massimo di 40 partecipanti.

