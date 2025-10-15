ASCOLI PICENO – Continua con grande successo ad Ascoli Piceno il Festival “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile.
Venerdì 17 ottobre ritorna ad Ascoli, a grande richiesta, dopo qualche anno , il leggendario “QUARTETTO DI FIESOLE” creato dal grande Piero Farulli con un concerto che vuole essere un “Omaggio a Maria Tipo”, la grande pianista recentemente scomparsa, madre del primo violino Alina Company. Sono in programma brani di Puccini, Borodin e del compositore milanese Marco Tutino. Il concerto, che verrà introdotto da Lamberto Lugli, si terrà al Foyer del Teatro V.Basso,alle ore 20.30, con ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.
