ASCOLI PICENO – I bianconeri dopo due giorni di riposo, hanno ripreso ieri mattina gli allenamenti al Picchio Village per prepararsi alla sifda col Carpi, in programma lunedì 20 ottobre, alle 20:30, al Cabassi (diretta Rai Sport). Giovedì e venerdì una sessione quotidiana di allenamenti alle ore 10, sabato in campo alle 15 e domenica Mister Tomei impegnerà la squadra nella seduta di rifinitura prima della partenza in direzione Modena.

ARBITRO

Enrico Gemelli di Messina è l’Arbitro designato per dirigere Carpi-Ascoli, match valido per la 10^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma lunedì 20 ottobre, alle ore 20:30, al “Cabassi” di Carpi. Gli Assistenti sono Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e Fabio Cantatore di quella di Molfetta. Quarto Ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma, Operatore FVS Francesco Tagliaferri di Faenza.

Giudice Sportivo

con riferimento alla partita Ascoli-Pontedera, ha comminato un’ammenda di € 300,00 al Club bianconero “per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40°, al 79° e al 99° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte; per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 5° e al 41° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto in entrambe le circostanze, per tre volte; per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Tribuna 26/118 Mazzone, intonato, al 79° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte”.

Un turno di squalifica è stato inflitto al difensore Matteo Rossini del Carpi, prossimo avversario dell’Ascoli.

