L’evento ad ingresso libero si terrà alle 17. Temi: il legame tra sport e adolescenza e il ruolo e le funzioni dello psicologo dello sport

ASCOLI PICENO – Venerdì24 ottobre 2025, alle ore 17, si svolgerà presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, il seminario ad ingresso libero, “Psicologia dello sport”. L’incontro offre una panoramica sulla Psicologia dello Sport attraverso due interventi chiave. La dottoressa Paoletti si concentrerà sul legame tra sport e adolescenza, un tema cruciale per comprendere lo sviluppo giovanile. La dottoressa Barbara Rossi, con la sua esperienza come Coordinatrice nazionale Figc, illustrerà e approfondirà il ruolo e le funzioni dello psicologo dello sport in generale. L’evento è moderato dal Dottor Serafino Salvi, specialista in Medicina dello sport.

PROGRAMMA

Moderatore:

Dott. Serafino Salvi – Specialista in Medicina dello sport

Relatori:

“Sport e adolescenza”

Dott.ssa Flavia Paoletti – Psicologa specializzata in psicologia dello sport e del benessere; Psicologa in formazione al corsi di alta formazione in Psicologia del calcio 2025

“Conoscere la figura dello psicologo dello sport”

Dott.ssa Barbara Rossi – Psicologa dello sport; Coordinatrice nazionale Figc per l’area psicopedagogica

