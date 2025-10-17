Il concerto sarà presentato dal Professor Stefano Papetti, storico dell’arte e Direttore della Pinacoteca Comunale di Ascoli Piceno. L’ingresso è libero

ASCOLI PICENO – Martedì 21 ottobre, alle ore 20.30. si conclude ad Ascoli, al Foyer del Teatro Ventidio Basso, la 46^ edizione del Festival “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile.

E’ in programma un concerto visivo, tra Musica e Arte, affidato alla pianista belga Veronique Vanhoucke che eseguirà brani del compositore americano George Cramb ( Premio Pulitzer, scomparso nel 2022) ispirati ad alcuni quadri di autori famosi come Chagall, Van Gogh, Klee, Dalì e Kandinskij, che saranno proiettati in contemporanea grazie al live video di Francesco Leprino.

Il concerto sarà presentato dal Professor Stefano Papetti, storico dell’arte e Direttore della Pinacoteca Comunale di Ascoli Piceno. L’ingresso è libero.

