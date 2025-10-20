Per ulteriori informazioni e per poter partecipare si può contattare il numero telefonico 33495711408. La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini di ogni età

CASTORANO – Si avvia alla conclusione il progetto “Castorano e lo sport 2025” realizzato dall’amministrazione comunale di Castorano, col sostegno della Regione Marche, con la collaborazione di Unione Sportiva Acli provinciale e regionale e di Asd Aps Centro Iniziative Giovani.

Martedì 21 e martedì 28 ottobre sono in programma due appuntamenti dedicati a partite libere di scacchi e dama.

La manifestazione si svolgerà dalle 16 alle 18 presso la Biblioteca comunale di Via Roma.

Per ulteriori informazioni e per poter partecipare si può contattare il numero telefonico 33495711408. La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini di ogni età.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.