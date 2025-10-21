ASCOLI PICENO – Sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido al quinto anno in Can C, ad arbitrare il match Ascoli-Sambenedettese in programma Domenica 26 Ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Del Duca” per l’undicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Gli assistenti sono Vittorio Consonni della sezione di Trevgilio e Daniel Caldirola della sezione di Milano e dal quarto ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Dopo la riunione svoltasi nella mattinata del 21 ottobre, il Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, dopo il via libera del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto una serie di restrizioni per l’accesso allo stadio. Tutto è stato fatto per evitare disordini e la massima sicurezza. Il titolo di accesso sarà nominativo e non cedibile

Libero accesso a tutti i settori, resterà chiuso il settore ospiti. Potranno entrare gli abbonati dell’Ascoli Calcio e titolari della fidelity card sottoscritta entro il 1° giugno 2025. Per i restanti posti disponibili, i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nei seguenti Comuni del della provincia di Ascoli e Teramo: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Comunanza,Folignano,Force,Maltignano,Montegallo,Montemonaco,Palmiano

Roccafluvione, Rotella, Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Venarotta

