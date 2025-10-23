MONTALTO DELLE MARCHE – Dopo la tappa di apertura a San Benedetto del Tronto, il Piceno Cinema Festival si prepara alla seconda delle sette tappe in programma. La kermesse sbarca nello splendido borgo di Montalto delle Marche. Il ricco programma degli eventi prevede incontri nelle scuole del territorio con oltre 100 studenti coinvolti, una serata di proiezioni e il galà finale di sabato.

L’appuntamento di venerdì sera al teatro della Fiaba e della Poesia sarà incentrato sulla proiezione dei cortometraggi finalisti e dalla presenza dell’attore e doppiatore Francesco Venditti, che dialogherà con il fotografo dei vip del cinema Giuseppe Di Caro in una serata presentata da Marinella Pallottini.

Sabato sera, come da tradizione, andrà in scena il Galà che chiuderà la seconda settimana. Saranno attribuiti tre premi: il Città di Montalto delle Marche, il premio VociUnite (miglior lavoro su tematiche sociali) e il premio al miglior lungometraggio. In sala registi e attori dei film finalisti. Ospite della serata il regista e sceneggiatore Giuseppe Piccioni: impegnato nelle ultime settimane con la promozione, su tutto il territorio nazionale, del film “Svanì”, un affresco cinematografico sulla vita di Giovanni Pascoli, che a breve sarà anche trasmesso su Rai 1.

Anche in questa occasione il Pcf offrirà un importante servizio per l’accessibilità alla rassegna: una traduttrice LIS sarà presente sul palco per rendere fruibile ai non udenti tutti i contenuti della serata.

Il Piceno Cinema Festival 2025 è patrocinato dai comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone e San Benedetto del Tronto; dalla Fondazione Carisap, dal Bim Tronto, dalla Fondazione Marche Cultura, Confesercenti Ascoli e Fermo, Legacoop Culturmedia, Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, Picenambiente, Assoartisti Cinema.

Informazioni e programma completo su www.picenocinemafestival.it

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.