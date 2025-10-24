ASCOLI PICENO – Derby amaro per la seconda squadra della città delle Cento Torri.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di 22 ottobre, ha perso 1-0 contro l’Ancona in Coppa Italia di  Serie D, sedicesimi di finale. Match che si è svolto allo stadio “Conero”.

Bianconeri eliminati da una rete di Zini.

Di seguito il tabellino completo

ANCONA: Mengucci, Ceccarelli, Miola, Bonaccorsi, Gubellini, Zini, Petito, Proromo, Mancino, Attasi, Plini. A disp. Petrucci, Rovinelli, Pecci, Cericola, Giordani, De Luca, Floridi, Di Blasio, Maraschio. All. Maurizi

ATLETICO ASCOLI: Galbiati; Camilloni, Mazzarani, Antoniazzi; Carbone, Muro, Vechiarello, Minicucci, Sardo; Belloni, Didio. A disp. Di Giorgio, Spinucci, Feltrin, Forgione, Coppola, Oddi, Moscarini, Bucco, Tatoscevitz. All. Seccardini

Arbitro: Francesco Saffioti della sezione di Como

Rete: 82′ Zini

Ammoniti: Attasi e Cericola (AN) Minicucci e Antoniazzi (AA


