ASCOLI PICENO – Derby amaro per la seconda squadra della città delle Cento Torri.
L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di 22 ottobre, ha perso 1-0 contro l’Ancona in Coppa Italia di Serie D, sedicesimi di finale. Match che si è svolto allo stadio “Conero”.
Bianconeri eliminati da una rete di Zini.
Di seguito il tabellino completo
ANCONA: Mengucci, Ceccarelli, Miola, Bonaccorsi, Gubellini, Zini, Petito, Proromo, Mancino, Attasi, Plini. A disp. Petrucci, Rovinelli, Pecci, Cericola, Giordani, De Luca, Floridi, Di Blasio, Maraschio. All. Maurizi
ATLETICO ASCOLI: Galbiati; Camilloni, Mazzarani, Antoniazzi; Carbone, Muro, Vechiarello, Minicucci, Sardo; Belloni, Didio. A disp. Di Giorgio, Spinucci, Feltrin, Forgione, Coppola, Oddi, Moscarini, Bucco, Tatoscevitz. All. Seccardini
Arbitro: Francesco Saffioti della sezione di Como
Rete: 82′ Zini
Ammoniti: Attasi e Cericola (AN) Minicucci e Antoniazzi (AA
