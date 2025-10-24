COMUNANZA – Via libera, da parte della conferenza permanente, all’intervento di rafforzamento locale e
riparazione danni della chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Comunanza. La chiesa
consta di un corpo principale a cui è unito al campanile e un secondo corpo ex oratorio
adibito a cappellina. Il corpo principale è costruito con murature perimetrali in pietrame e
laterizio. La facciata, il cui paramento esterno è realizzato in laterizio, è formato da quattro
paraste ai lati del portale centrale sormontato da due finestre centrali; il timpano sovrasta
la facciata.
Gli interventi previsti riguardano la riparazione della muratura dell’abside in
corrispondenza delle lesioni con metodo del cuci – scuci, la cerchiatura di placcaggio con
fasce in fibra di acciaio su tre livelli con fasce in fibra di acciaio applicate alle strutture
murarie dell’abside, la posa in opera di catena metallica in acciaio per l’eliminazione delle
spinte generate in fase sismica dall’arco trionfale interno, con capochiave esterni,
verniciati con colorazioni compatibili con l’esistente, il rivestimento fasce di placcaggio sul
paramento esterno dell’abside con intonaco a base calce e tinteggiate con colorazione
compatibile con l’esistente. Il costo dell’intervento è di 120.587,82 euro.
“Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero
Palmieri,l’ Ufficio ricostruzione e il sindaco Domenico Sacconi- dichiara il commissario alla
ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Insieme stiamo lavorando per recuperare tutto il
nostro grande patrimonio storico e architettonico che fanno parte della nostra tradizione
e della nostra cultura”
