ASCOLI PICENO – Ancora una bella vittoria.

L’Atletico Ascoli sbanca lo stadio “Angelini” e vince 3-0 contro il Chieti. Match valevole per il girone F di serie D, partita giocata nel pomeriggio di domenica 26 ottobre.

A fine gara le dichiarazioni del calciatore Cosimo Forgione, riportate dal portale del Club ascolano: “Una bellissima soddisfazione. Siamo un gruppo forte e coeso, abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma sono sicuro che faremo un grande campionato”.

A fine gara le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo passato un momento difficile. Abbiamo vinto una partita per nulla scontata. L’abbiamo preparata bene nonostante le scorie negative derivanti dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Ancona. Sono contento e orgoglioso dei miei ragazzi, quarta vittoria di fila con una squadra che alle prese con gli infortuni. Quando eravamo al completo abbiamo fatto fatica, forse abbiamo pensato che fosse tutto facile. Dobbiamo continuare così”.

