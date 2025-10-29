SAMBENEDETTESE-ASCOLI,

Stadio “Riviera delle Palme” ore 15, San Benedetto del Tronto.

Secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C

Il match è visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

L’Ascoli aveva vinto nel primo turno 3-2 contro il Pineto in trasferta mentre la Sambenedettese aveva battuto 2-0 la Vis Pesaro. Seconda sfida in pochi giorni tra i bianconeri e i rossoblù, la gara è ad eliminazione diretta, in caso di parità non si disputeranno i supplementari e si procederà subito con i calci di rigore. La vincente affronterà in casa l’Union Brescia negli ottavi di finale.

Tomei, squalificato viene sostituito in panchina dal vice Agostinone. Molto turn over in casa Ascoli con Barosi tra i pali, difesa insolita con Zagari, Menna, Rizzo e Cozzoli. A centrocampo Corradini e il giovane Bando che torna a calcare il terreno verde dopo , sulla trequarti Palazzino, Ndoj e Oviszach a sostegno di Corazza oggi con la fascia di capitano al braccio.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Cultraro; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi; Candellori, Battista (17’s.t. Marra), M. Tourè (43’s.t. Scafetta); Konate, Sbaffo (17’s.t. Eusepi), N. Tourè (28’s.t. Alfieri). A disposizione: Orsini, Grillo, Chelli, Marranzino, Bongelli, Vesprini, Dalmazzi, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Tataranni.. Allenatore: Palladini

ASCOLI (4-2-3-1): Barosi; Zagari Menna, Rizzo, Cozzoli (28’s.t. Alagna),; Corradini (28’s.t. Milanese), Bando; Palazzino (28’s.t. Silipo), Ndoj, Oviszach (28’s.t. D’Uffizi); Corazza( 1’s.t. Chakir) . A disposizione: Vitale, Brzan, Pagliai, Damiani, Rizzo Pinna, Curado, Gori, Di Salvatore, Di Teodoro, De Witt. Allenatore: Agostinone (Tomei squalificato)

Arbitro: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro a dirigere. Assistenti: Matteo Gentile della sezione di Isernia e Marco Sicurello di quella di Seregno. Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto di Terni.

RETI: 7′ Sbaffo rig., 27′ Konate, 4’s.t. Rizzo

NOTE: Ammoniti Zagari (A), Corradini (A), Toure N. (S), Bando (A), Silipo (A), Ndoj (A). Espulsi: 38’ pt Rizzo Pinna (A) e il team manager Marzetti (S) per proteste; al 36’ st Menna (A) per somma di ammonizioni. Spettatori: 9.002. Rec. 2’ pt, 5’ st.

Spettatori: 9.002. Rec. 2’ pt

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ Calcio di inizio palla ai rossoblù

4′ Palazzino lanciato a rete entra in area ma viene fermato da Tosi , palla in corner, Batte Oviszach e parte un contropiede Samb, N. Tourè viene atterrato in area. RIGORE PER LA SAMB, ammonito Zagari che rimane a terra dolorante

7′ RIGORE SAMB, batte l’ex Sbaffo: Barosi intuisce ma il dieci centra l’angolino

9′ Punizione Samb. Ancora pericolosa la Samb lanciato a rete Battista viene fermato al limite da Menna che viene ammonito. Sulla palla Sbaffo, il suo tiro debole e fuori misura termina sul fondo

14′ Sbaffo ci prova dal limite dopo una bella manovra di prima, tiro debole para Barosi

27′ GOL SAMB Konate si infila tra Menna e Rizzo in area bianconera e con un tocco infila in reta con un rasoterra di sinistro, difesa completamente addormentata

29′ OCCASIONE SAMB Cozzoli si addormenta a centrocampo e perde palla, N. Tourè dal limite tira in porta, para Barosi

30′ brutto fallo su Ndoj al limite sinistro dell’area di rigore, punizione per l’Ascoli batte Oviszach, deviato in corner

32′ corner dalla destra batte Oviszach, palla respinta dalla difesa, sulla ripartenza ammonito Corradini che cerca di fermare Battista

35′ OCCASIONE ASCOLI Palazzino prende palla al limite dell’area e si fa tutto il campo, arriva in area avversaria ma tira alto sopra la traversa

36′ altro brutto fallo su Ndoj a centrocampo, punizone per il Picchio, ma l’arbitro non estrae ancora nessun cartellino ai giocatori rossoblù

38′ espulso Rizzo Pinna per proteste dalla panchina

41′ ammonito N. Tourè

42′ miraolo di Barosi in uscita su Konate in area piccola

45′ 2 minuti di recupero

47′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

46- Nell’Ascoli entra Chakir per Corazza

3′ GOOOOL ASCOLI Bando conquista una punizione sulla trequarti, batte Oviszach diretto sul secondo palo un cross dove arriva Rizzo che di prima infila in rete

7′ ci prova Chakir in rovesciata dal limite, prende male la palla e para Cultraro

9′ corner per il Picchio, ci arriva di testa Chakir, troppo debole para Cultraro

16′ si ferma Sbaffo probabilmente un problema muscolare per lui

18′ MIRACOLO DI CULTRARO SU CHAKIR, azione tutta di prima del Picchio il centroavanti bianconero si fa ipnotizzare e a tu per tu con l’estremo difensore tira a mezz’altezza

27′ Quattro cambi Ascoli: escono Oviszach, Corradini, Palazzino e Cozzoli, dentro D’Uffizi, Milanese, Alagna e Silipo. Nella Samb entra Alfieri per Nouhan Tourè

31′ OCCASIONE SAMB Tourè approfitta di una respinta della difesa bianconera su una punizione dalla sinistra, il suo tiro al volo esce alto sopra la traversa

34′ Silipo subisce fallo a centrocampo, l’arbitro non fischia e poi lo ammonisce per proteste

35′ ESPULSO MENNA PER DOPPIA AMMONIZIONE, Eusepi cerca di sfilarsi, viene leggermente trattenuto punizione dal limite e Ascoli in dieci

37′ batte la punizione dal limite per la Samb Eusepi, palla sulla barriera

45′ 5 minuti di recupero

47′ punizione per l’Ascoli dalla destra dell’area, batte Silipo, cross in area, respinto in corner

50′ TERMINA IL MATCH, l’Ascoli ci prova fino alla fine, ma la Samb si chiude bene e vince il derby di Coppa

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.