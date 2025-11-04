ASCOLI PICENO – Ha preso il via, con una buona adesione, una manifestazione molto interessante nella città delle Cento Torri.
“Cinque lunedì per sorridere e brindare insieme” con proiezioni di film classici sull’umorismo presso l’auditorium del Chiostro di Sant’Agostino, piano terra della biblioteca comunale di Ascoli. Ieri sera, lunedì 3 novembre ,c’era “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli.
Ingresso ad un euro e al termine di ogni proiezione verrà offerto un rinfresco ai presenti.
Il programma completo
