ASCOLI PICENO – Domenica 9 novembre nuovo appuntamento col progetto “Go – Urbexare nel Piceno”, ideato dall’associazione giovanile Delta – Odv, che dunque continua il suo viaggio alla scoperta del territorio.

Il sesto appuntamento è fissato ad Ascoli Piceno e in particolare a Rosara dove sarà attraversato un percorso di circa 6 chilometri che toccherà anche la zona dell’Eremo di San Giorgio ad Granitum.

Il ritrovo è previsto alle 9 davanti alla sede Acli di Ascoli Piceno in via 3 Ottobre 9 dove ci sarà la possibilità di accorpare le auto per raggiungere Rosara.

Il tempo di percorrenza è di circa 3 ore. Il sentiero è di tipo E con un dislivello di circa 100 metri. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, è necessario prenotare inviando un messaggio al 393 9365509 con nome, cognome e data dell’evento. Sono consigliate scarpe da trekking. E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti.

Urbex, abbreviazione di urban exploration, è l’arte di esplorare luoghi dimenticati dal tempo: edifici abbandonati, borghi silenziosi, scorci carichi di memoria che meritano di essere conosciuti prima che svaniscano nell’oblio. Un’esperienza che unisce avventura, storia e rispetto per ciò che è stato.

