Soddisfattissimi i cento fortunati che sono riusciti a prenotare per tempo quella che è stata una serata d’eccezione grazie all’estro ed alla fantasia dello chef Gianmarco Di Girolami

SPINETOLI – Una dolce serata, in tutti i sensi, quella di ieri, 4 novembre, presso la Locanda Centimetro Zero di Pagliare dove si sono dati appuntamento i tanti amanti del cioccolato.

Con la cena “sold out” da giorni, soddisfattissimi i cento fortunati che sono riusciti a prenotare per tempo quella che è stata una serata d’eccezione grazie all’estro ed alla fantasia dello chef Gianmarco Di Girolami, che ha approntato un ricco menù all’insegna di una fine dining dove il cioccolato ha avuto il ruolo centrale in tutti i piatti sapientemente realizzati dal talentuoso chef offidano, patron del ristorante Blob@caffè presso la frazione di Santa Maria Goretti di Offida, sulla Valtesino.

“Anteprima Natale – Cena a tutto Cioccole”, recitava il titolo dato alla serata dai ragazzi della Locanda Centimetro Zero, con chef Gianmarco ben felice di contribuire a dare una mano, come spesso avvenuto anche in passato, nell’ottica di rinverdire un’amicizia con i ragazzi che sta crescendo ogni anno di più, segno di una sensibilità d’animo pari solo alla sua bravura. Il tutto nella più assoluta semplicità.

Soddisfatti anche Roberta D’Emidio ed Emidio Mandozzi che, da gestori della Locanda – nel frattempo recensita anche dalla prestigiosa guida 2026 del Touring Club Italiano quale “modello virtuoso di ristorante sociale”, dopo la conferma in Osterie d’Italia di Slow Food e in quella del Gambero Rosso – sono stati felici nel vedere quanta gente ha convintamente risposto a quella che è stata occasione per ufficialmente inaugurare nel migliore dei modi l’apertura della stagione natalizia. Con la cioccolateria della Locanda – Cioccole – che, sapientemente guidata dalla giovane maître chocolatier Giorgia Ciarrocchi, è pronta a soddisfare la propria affezionata clientela con torroni, praline, tartufi e varie tipologie di cioccolate e panettoni, con questi ultimi prodotti in collaborazione con Iris Priori ed il suo Sweet Ise, rinomato laboratorio di pasticceria di Castel di Lama specializzato in dolci e buffet personalizzati per eventi.

Una bella serata, aspettando le feste che verranno, dove sulle tavole natalizie non potranno mancare le dolci cioccole realizzate dai ragazzi della Locanda Centimetro Zero di Pagliare. Altrimenti che Natale sarebbe?

