Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

I Bianconeri affrontano il Gubbio. Ascoli a quota 27 punti in classifica grazie ad un bottino di 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, arrivata nell’ultima giornata con il Ravenna, sono 22 i gol fatti e 3 subiti. Gli umbri guidati dall’ex tecnico bianconero Di Carlo sono a quota 17 punti arrivati grazie a 4 vittoire, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 13 reti all’attivo e 12 al passivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale, Alagna , Curado, Rizzo, Pagliai (75′ Guiebre ); Milanese (78′ Chakir), Damiani ; Silipo (88′ Palazzino), Rizzo Pinna (88′ Ndoj ), D’Uffizi; Gori . A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Zagari, Cozzoli, Corradini Bando, Oviszach. Allenatore: Tomei

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini ; Di Bitonto , Signorini , Bruscagin (81′ Fazzi ; Zallu, Carraro, Djankpata (81′ Costa ), Podda (46′ Rosaia ); Saber ; Minta (75′ Di Massimo ), La Mantia (70′ Tommasini ). A disposizione: Krapikas, Baroncelli, Conti, Niang, Ghirardello. Allenatore: Di Carlo

ARBITRO Valerio Pezzopane della sezione de L’Aquila. Assistenti Luca Bernasso di Milano e Bruno Galigani di Sondrio. Quarto Ufficiale Simone Gavini di Aprilia, Operatore FVS Laura Gasparini di Macerata

RETI: 3’ Milanese (A), 32’ Carraro (G)

NOTE: Ammoniti Bruscagin (G), il vice allenatore Agostinone (A), Fazzi (G), Damiani (A). Al 56’ l’Ascoli fallisce con Gori (A) un calcio di rigore neutralizzato da Bagnolini (G). Spettatori 9.960 (7.150 abbonati) per un incasso di 66.342,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.

CRONACA DEL MATCH

97′ termina il match.

90-6′ manovra offensiva del Picchio che tenta l’ultimo assalto

90’+2 Conclusione di Ndoj, deviata e la palla termina lenta tra le braccia del portiere ospite

90′ Assegnati 6 minuti di recupero

88′ Rizzo Pinna calcia male dai 30 metri e la palla termina alta sopra la traversa.

87′ Ammonito Fazzi per il Gubbio

84′ Ottavo calcio d’angolo per l’Ascoli, niente da fare

79′ D’Uffizi tiro alto sopra la traversa

59′ D’Uffizi a terra in area ma è regolare, calcio d’angolo per l’Ascoli

57′ RIGORE PARATO A GORI. Bagnolini intuisce e para il rigore mandando il pallone in calcio d’angolo

52′ Trattenuta in area su Gori, Giallo verso la panchina dell’Ascoli. FVS in corso. Dopo una lunga revisione rigore confermato

51′ Gubbio sfiora il gol su contropiede

47′ Punizione di Carraro sulla trequarti dell’Ascoli, nulla di fatto

46′ Inizio secondo tempo. Sostituzione Gubbio, entra Rosaia per Podda.

SECONDO TEMPO

45’+2 Fine primo tempo

45’+2 Rizzo Pinna conclude sull’esterno della rete

45′ 2 minuti di recupero

44′ FVS richiesto dal Gubbio per intervento di Vitale in area. Dopo le consultazioni nulla di irregolare

35′ Ammonito Bruscagin per fallo su Silipo

33′ GOOOL DI CARRARO, al primo tiro in porta del Gubbio, palla in rete grazie ad conclusione in rete da 30 metri

16′ Gori di sinistro al volo conclude alto sopra la traversa

4′ GOOOOOL Milanese

1′ Fischio d’inizio, Nella curva dei tifosi dell’Ascoli uno striscione grande che celebra i 127 anni di storia

