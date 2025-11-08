Le giornate avranno anche un momento di confronto con le famiglie, per ascoltare bisogni, condividere esperienze e raccogliere proposte utili

ASCOLI PICENO – Prenderà il via lunedì 10 novembre, nella sede dell’Officina dei Sensi, la prima delle “Giornate di Ortopedia, Riabilitazione, Gioco e Interazione”, un’iniziativa pensata per offrire un sostegno concreto a bambini e ragazzi con disabilità senso-motorie e alle loro famiglie.

Durante la giornata, il dottor Luca Labianca, chirurgo ortopedico dell’Ospedale Universitario Sant’Andrea di Roma, e il dottor Marcello Cuccodrillo, direttore sanitario dell’Officina dei Sensi, si metteranno a disposizione della comunità per effettuare visite ortopediche gratuite e fornire indicazioni personalizzate sui percorsi riabilitativi più appropriati.

Accanto alle visite, sarà possibile partecipare a laboratori esperienziali e attività in acqua, pensate per favorire il movimento, la socializzazione e il benessere psico-fisico, sempre sotto la guida degli educatori e dei terapisti del centro.

Le giornate avranno anche un momento di confronto con le famiglie, per ascoltare bisogni, condividere esperienze e raccogliere proposte utili alla costruzione di nuovi percorsi di supporto e integrazione.

Tutte le attività saranno completamente gratuite e verranno ripetute a distanza di alcuni mesi, per permettere una continuità di accompagnamento e monitoraggio.

