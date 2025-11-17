OFFIDA – Stanno proseguendo, nel territorio del Comune di Offida, le attività realizzate nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Offida sul bando regionale “Iniziative a carattere territoriale sui tempi del benessere e della qualità della vita”.
Sabato 22 novembre, alle 9,30, nella frazione di Santa Maria Goretti, si svolgerà una camminata sportiva con esercizi ginnici della durata di un’ora circa.
La manifestazione intende promuovere il movimento e combattere la sedentarietà, oltre che creare un momento di aggregazione.
Il ritrovo è fissato in Piazza Fausto Coppi davanti al Circolo Elio Fabrizi.
La partecipazione è gratuita. Non occorre essere particolarmente allenati per partecipare in quanto non si tratta di una competizione.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Offida, in collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Marche Aps e con il Circolo Elio Fabrizi.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo