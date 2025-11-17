ASCOLI PICENO – Anas ha consegnato all’impresa appaltatrice Toto Costruzioni Generali, in ATI con Ubaldi Costruzioni, la progettazione esecutiva per la realizzazione della variante al tracciato della strada statale 4 “Salaria” nel tratto compreso tra la galleria Valgarizia e Acquasanta Terme, che costituisce il secondo lotto del tratto Trisungo-Acquasanta Terme.

L’opera, per un investimento complessivo di 357 milioni di euro, rientra nel Piano di potenziamento della statale Salaria da Roma ad Ascoli Piceno ed è affidata al Commissario Straordinario di Governo Fulvio Maria Soccodato.

I lavori consistono nella costruzione di un nuovo tracciato lungo complessivamente 4,86 km, di cui 4,08 in galleria, in variante al tracciato attuale, lungo circa 6 km e caratterizzato da numerose curve e dall’attraversamento di centri abitati.

Gli interventi comprendono la realizzazione di due gallerie: la galleria “Favalanciata”, lunga 1,8 km, e la galleria “Acquasanta Terme”, di circa 2,3 km, e due viadotti rispettivamente lunghi 58 metri e 284 metri. È inoltre prevista la realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati di Acquasanta Terme e dello svincolo di Favalanciata.

Il progetto esecutivo sarà poi sottoposto all’iter di revisione, validazione e approvazione. L’avvio del cantiere è previsto nell’estate 2026. La durata contrattuale dei lavori è di 1496 giorni

Al contempo proseguono i lavori di completamento del primo lotto (Trisungo-galleria Valgarizia). L’intervento prevede la realizzazione di due gallerie: la galleria “Trisungo”, lunga 1,8 km, e la galleria “Monte Castello”, di circa 190 metri, entrambe ultimate, oltre alla realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati di Trisungo. Il completamento di questo lotto è previsto nell’estate 2026.

